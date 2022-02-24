СК начал проверку сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка в Новосибирске

Новосибирск, 24 февраля. Бродячая собака укусила за ногу школьника в Дзержинском районе, Следственный комитет начал доследственную проверку.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на улице Доватора днем 22 февраля. Жертвой агрессивного животного стал 10-лений мальчик, который возвращался домой из школы. Незнакомый пес бросился на него и укусил за ногу.

«Следователем в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — завили в региональном СКР.

Ранее ведомство организовало доследственную проверку по факту массового нападения безнадзорных собак на жителей города Барабинска по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Следователи считают, ситуация произошла из-за халатности специалистов МУП ЖКХ местной администрации.