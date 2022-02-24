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Документ о частичном снятии ковидных ограничений подписали в Новосибирской области
Общество
Документ о частичном снятии ковидных ограничений подписали в Новосибирской области
 /  Пресс-служба Правительства и Губернатора Новосибирской области

Новосибирск, 24 февраля. В правительстве Новосибирской области подписали документ о частичном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Власти региона отменили QR-коды в сфере бьюти-индустрии и возобновили проведение массовых спортивных мероприятий, а также разрешили работодателям самостоятельно определять режим работы для своих сотрудников, несмотря на численность штата.

«Со дня принятия постановления работодатели самостоятельно определяют долю численности или штата работников, переводимых на дистанционный/удаленный режим работы на дому. С 1 марта допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, ателье осуществляется без предъявления действующего QR-кода. С 15 марта возобновляется деятельность по проведению всех официальных спортивных мероприятий на территории Новосибирской области», – объяснил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Вадим Васильев.

Постановление Правительства региона №60-п подписал сегодня губернатор Андрей Травников в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали снижение числа случаев заражения коронавирусной инфекции на четверть и числа летальных исходов среди пациентов с COVID-19 — до 8%.

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