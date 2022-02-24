Авиарейсы на юг России отменили из Новосибирска из-за спецоперации на Украине

Новосибирск, 24 февраля. Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в двенадцать российских городов из Новосибирска в связи с проведением военной операции России на Украине.

Ограничение полетов коснулось пассажиров утренних рейсов в Краснодар и Минеральные Воды. Информация об отмене полетов появилась на информационном табло аэропорта Толмачево. Авиаперевозчик предупредил, что решение коснулось всех сегодняшних рейсов по двенадцати южным направлениям, они будут выполнены в другие даты.

«В связи с ограничением полетов со стороны российских властей рейсы S7 Airlines в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань 24 февраля 2022 года отменены. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета», — сообщили в пресс-службе компании.

Известно также, что пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший утром из Новосибирска, не смог приземлиться в Ростове-на-Дону, судно было перенаправлено в Москву.

Как ранее сообщили в Росавиации, авиаперелеты временно приостановили с 24 февраля 03:45 часов по московскому времени до 2 марта в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Ставрополья, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.