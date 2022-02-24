Ученый химик из Новосибирска предложил ввести в России ГОСТ на неприятные запахи

Новосибирск, 24 февраля. Новосибирский химик предложил разработать в России ГОСТ на неприятные запахи для решения вопросов по загрязнению воздуха в крупных городах.

Проблему отсутствия формальных критериев для определения вони в России обозначил завлабораторией экологических исследований и хроматографического анализа НИОХ СО РАН, кандидат химических наук Сергей Морозов. По его мнению, введение официальных стандартов для выявления дурно пахнущих веществ поможет с определением источников загрязнений и положительно повлияет на комфорт городской среды и экологию. В настоящее время специалисты лабораторий могут опираться лишь на нормативы определения веществ и их концентрацию в воздухе, однако эти показатели сильно отстают от порога восприятия запаха у человека.

«Нет нормативов, чтобы определить, чем пахнет — вином, сыром или навозом. Есть нормативы только на определенные вещества. Есть метод ольфактометрии, который определяет интенсивность запаха, это рассчитывается по веществу "н-бутиловый спирт"», — рассказал в ТАСС Морозов.

Источник вони в Новосибирске эксперты не могут определить довольно длительное время. Неприятные запахи накрывают город регулярно, что доставляет горожанам крайние неудобства. Одной из причин зловоний экологи считают загрязнение малых рек, в которые по многочисленным коллекторам сбрасываются отходы без предварительной очистки. Ежемесячные данные государственного мониторинга показывают стабильно экстремальные показатели ядов в воде. Эксперты находят высокую концентрацию тяжелых металлов — марганца, алюминия, цинка и нефтепродуктов.