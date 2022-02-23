Суд взыскал 3 млн рублей с организаторов митинга в Новосибирске за работу полицейских

Новосибирск, 23 февраля. Октябрьский районный суд города Новосибирска взыскал солидарно с блогера Тимура Ханова и муниципального депутата Антона Картавина больше 3 млн рублей компенсации за работу силовиков на незаконном митинге зимой 2021 года.

Политиков признали организаторами несогласованного публичного мероприятия, прошедшего в центре города 31 января в поддержку Алексея Навального1 (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности). Оба были задержаны и провели под арестом по нескольку суток.

«Исковые требования удовлетворены: с Картавина Антона Викторовича, Ханова Тимура Фанировича в пользу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области взысканы солидарно денежные средства в размере 3 024 877, 30 руб.», — сообщили на сайте суда.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее за посты в социальной сети «Одноклассники» с призывами граждан к участию в незаконных уличных митингах суд оштрафовал на 3 млн рублей компанию Mail.ru.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.