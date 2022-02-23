Губернатор Новосибирской области заявил о готовности принять беженцев из Донбасса

Новосибирск, 23 февраля. Новосибирская область готова принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, дать им приют. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на встрече с представителями общественно-политических сил области, посвященной обсуждению решения Президента РФ о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

По его словам, предварительное число первых прибывших определено с учетом эпидемиологической ситуации, специалисты заняты поиском дополнительных резервов.

«Считаю, что в вопросе поддержки решения Президента о признании ДНР и ЛНР наша позиция должна быть общей, единой: несмотря ни на какие последствия и санкции. Лично я полностью поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина, нашего Президента, о признании независимости двух республик Донбасса, без какой-то отсрочки. И считаю, что мы все должны поддержать это решение словом и делом», – заявил Андрей Травников.

Накануне первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Рязанскую область. Всего в группу вошло 793 человека. Людей доставили к пунктам временного размещения, где проводится тестирование на COVID-19 и медосмотр.