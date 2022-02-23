Новосибирская епархия обвинила компьютерную игру The Sims 4 в пропаганде ЛГБТ среди детей

Новосибирск, 23 февраля. Однопользовательская компьютерная игра в жанре симулятора жизни The Sims 4 пропагандирует идеологию ЛГБТ и противоречит конституционным ценностям, заявили в миссионерском отделе Новосибирской епархии.

С нотой протеста против выхода в России нового дополнения к игре с ЛГБТ-свадьбой двух персонажей выступил сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии Юрий Рагозин. По его мнению, видеоигра содержит все средства продвижения «ЛГБТ-повестки» — созданные персонажи мужского пола могут беременеть и носить одежду противоположного пола, и не очень бьется с российским законодательством о защите института брака как союза мужчины и женщины и детей от нежелательной информации.

«Приходим к выводу о том, что законодательство не работает. Институт брака как союза мужчины и женщины не защищается. Дети от пропаганды ЛГБТ не защищаются», — написал Рогозин на официальном сайте РПЦ.

Ранее представители Русской православно церкви назвали магазины интимных товаров «узаконенным развратом» и призвали запретить работу секс-шопов.