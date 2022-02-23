Правоохранители задержали 54-летнего педофила в Новосибирске

Новосибирск, 23 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего жителя Новосибирска по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Соответствующей информацией поделился источник ФАН.

Правоохранители получили информацию о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки 22 февраля. По факту правонарушения сотрудники возбудили уголовное дело по статье «покушение на изнасилование не достигшей 14-летнего возраста».

Полицейские благодаря грамотно проведенным следственным и оперативным мероприятиям смогли за кротчайший период задержать преступника. По информации следствия, во вторник текущего года правонарушитель около школы попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. Преступник угрожал ей ножом и стягивал с нее одежду. Однако ему помешала знакомая потерпевшей. После чего подозреваемый скрылся.

Ранее педофил совершил нападение на школьницу на территории Приморского района Санкт-Петербурга. В результате правонарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов.