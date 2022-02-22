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Орангутан Бату из Новосибирского зоопарка пришел в восторг от подаренного ему пледа

Общество
Орангутан Бату из Новосибирского зоопарка пришел в восторг от подаренного ему пледа
pixabay.com

Новосибирск, 22 февраля. Обитающий в Новосибирском зоопарке орангутан Бату очень обрадовался пледу, который подарил ему житель Оренбурга.

Сотрудники зоосада отметили, что живущие там приматы любят подарки, причем некоторые особенно западают в душу. Так произошло и на этот раз: теперь Бату постоянно носит с собой подаренный ему плед. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

«Если вы хотите порадовать Бату или других животных полезным и приятным подарком, не стесняйтесь и приносите», — отметили специалисты.

По их словам, в зоопарк можно принести постельное белье, пеленки, пледы и майки большого размера. Главное, чтобы вещи были чистыми, добавили в зоопарке.

Маленькой горилле по кличке Тилла, которая живет в Берлинском зоопарке, исполнился год. Сотрудники зверинца решили поздравить именинницу вкусным и полезным тортом из овощей.

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