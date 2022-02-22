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Новосибирского депутата Коваленко хотели забрать на психиатрическое лечение с совета

Политика
Новосибирского депутата Коваленко хотели забрать на психиатрическое лечение с совета
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Новосибирск, 22 февраля. Работники психиатрической больницы прервали сессию депутатов Колыванского района, чтобы забрать на лечение новосибирского депутата Виктора Коваленко.

Уточняется, что бригада из областной психиатрической больницы приехала на сессию совета, чтобы госпитализировать человека, который, по словам девушки-врача, ведет себя неадекватно. Она отметила, что у нее есть соответствующее заявление от супруги больного.

Помимо этого, врач заявила, что медики имеют право провести освидетельствование депутата без его согласия, так как у Коваленко «есть признаки психиатрического заболевания». Однако он категорически отказался от «принудительной госпитализации», а также пообещал подать в суд на работников психиатрической больницы. После этого бригада медиков покинула зал, где проходила сессия совета депутатов.

По мнению коллег Коваленко, это была месть ему за «острые выступления по резонансным вопросам» или «постановка». Учитывая, что супруга депутата не писала соответствующего заявления.

Ранее представитель правоохранительных органов задержали экс-заместителя прокурора НСО Андрея Турбина в Новосибирске. Уточняется, что его подозревают в «получении взяток от представителей криминальных кругов».

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коваленко психиатрическая больница совет депутатов
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