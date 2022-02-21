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Водитель иномарки сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске

Происшествия
Водитель иномарки сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 21 февраля. Восьмилетний школьник пострадал в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе в Новосибирске. Авария произошла в вечернее время возле дома №6 на улице Ельцовской. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, а также различные ушибы и ссадины. Сейчас медики оказывают малышу необходимую помощь.

По информации ведомства, виновником дорожного инцидента оказался 41-летний водитель Hyundai Solaris. В настоящее время с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов и выясняют обстоятельства происшествия. По итогам проверки стражи порядка примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее маленький ребенок погиб на глазах у матери при наезде иномарки в Архангельске.

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