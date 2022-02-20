Двенадцать человек спасли новосибирские огнеборцы при пожаре в многоквартирном доме

Новосибирск, 20 февраля. Двенадцать человек оказались заложниками пожара в многоквартирном доме в Кировском районе. Выход из здания блокировал плотный дым из-за возгорания в одной из квартир.

ЧП произошло в десятиэтажном жилом доме на улице Комсомольской, 4 в 17:06 по местному времени.

«В ходе разведки на этажах звенья газодымозащитной службы эвакуировали из соседних квартир при помощи спасательных устройств 12 человек. Также самостоятельно до прибытия сил пожарной охраны из подъезда эвакуировались 24 человека, из них 12 детей», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Очаг возгорания оказался в пустой квартире на третьем этаже, огонь повредил балкон и одну комнату на площади 13 кв.м. Причину случившегося выясняют эксперты. По предварительным данным, люди не пострадали.

Ранее мать троих детей стала жертвой пожара в городе Оби. Трагедия произошла в доме на улице Байдукова. У 31-летней женщины остались двое мальчиков и две девочки.