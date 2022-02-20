Дом культуры имени Клары Цеткин снесут в Новосибирске

Новосибирск, 20 февраля. Историческое здание Дома культуры имени Клары Цеткин в Ленинском районе снесут из-за ветхости.

Эксперты провели инженерно-техническое обследование здания на улице Котовского,19 и признали его негодным к дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния конструкции. Специалисты мэрии готовят проект для организации работ по его сносу. В администрации города считают, восстановить объект слишком дорого из-за сложного архитектурного решения.

Бывший Дом культуры Клары Цеткин известен как «Кларушка» и имеет большое историческое значение. В советские годы здание 1933 года было главным культурным центром притяжения левобережной части города. В упадок оно пришло в 90-е. В настоящие дни полностью заброшено.

Ранее власти Новосибирска снесли двухэтажный торговый центр у трамвайного кольца в Дзержинском районе. Самовольный торговый объект на улице Новороссийской, 173 был построен без разрешения властей и с нарушением градостроительных и противопожарных норм.