Новосибирский вуз задержал выплату студенческих стипендий на 5 млн рублей

Новосибирск, 19 февраля. Транспортная прокуратура вмешалась в ситуацию с задержкой стипендий в Сибирском государственном университете водного транспорта. В январе без ежемесячных выплат оказались свыше тысячи студентов.

«Проверкой установлено, что образовательным учреждением за январь 2022 года своевременно не произведена ежемесячная выплата государственной академической и социальной стипендии 1198 студентам на общую сумму более 5 млн рублей», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

После вмешательства надзорного органа вуз полностью погасил долг перед своими учащимися.

Ранее в комитете по образованию и науке Госдумы предложили повысить стипендии для студентов российских вузов до уровня прожиточного минимума.