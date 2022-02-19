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Кассация признала незаконным приостановку деятельности ТК «Восток» в Новосибирске
Происшествия
Кассация признала незаконным приостановку деятельности ТК «Восток» в Новосибирске
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Новосибирск, 19 февраля. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным решение Новосибирского областного суда о приостановке работы торгового комплекса «Восток» и отправил дело на пересмотр.

Речь идет о временном закрытии двух корпусов ТК на Гусинобродском шоссе из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Двери зданий были опечатаны судебными приставами 3 февраля, претензии к работе рынка предъявила прокуратура по результатам плановой выездной проверки МЧС. Собственники отказались исполнять решение суда, поскольку считают, что устранили все замечания. В интервью местному изданию «Тайга.инфо» они назвали происходящее «рейдерским захватом», давление на бизнес оказывается несколько лет.

«В целях исполнения требований властей собственники еще с 2019 года провели масштабное переоснащение пожарных систем, о чем всем хорошо известно, все необходимые экспертизы, подтверждающие это выполнены и имеются в распоряжениях приставов. Спор с пожарными идет уже более трех лет, имеются десятки вступивших в законную силу судебных актов, свидетельствующих о правоте собственников, и уже неоднократно конкурентами объявлялось о закрытии ТК «Восток»», — рассказал изданию представитель управляющей компании комплекса Илья Николаенко.

Ранее силовики задержали бывшего прокурора региона Владимира Фалилеева. Его обвиняют в получении взяток, в том числе рассматривается его связь с ситуацией вокруг ТК «Восток». Бизнесмены отношения с задержанным отрицают.

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новосибирск восток рейдерский захват приостановка деятельности
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