Рабочий сбил глыбу снега с крыши дома и едва не убил прохожую в Новосибирске

Новосибирск, 19 февраля. Коммунальщик сбил огромную глыбу снега с дома в Октябрьском районе, едва не обрушив его на проходящую мимо женщину.

Инцидент произошел на улице Ключ-Камышенское Плато и попал на видео очевидцев. На кадрах хорошо видно, что замерзший на козырьке дома сугроб сбил рабочий сверху. Тяжелая масса лавиной рухнула вниз и едва не задела девушку, которая шла по тротуару вдоль здания и успела отбежать в сторону. Удар был такой силы, что снег плотным облаком разлетелся на несколько метров. Опасная территория никак не была огорожена.

Ранее пожилая жительница новосибирского Академгородка получила серьезную травму головы после падения глыбы льда с козырька балкона.