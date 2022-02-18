Жертвами аварии в Новосибирской области стали три человека

Татарск, 18 февраля. Смертельная авария произошла в татарском районе Новосибирской области. В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли три человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП произошло на автомобильной дороге между Татарском и Усть-Таркой в Новосибирской области. По данным правоохранителей, микроавтобус Nissan Vanette выехал на встречную полосу где столкнулся с легковушкой Renault Logan.

В результате аварии водитель седана погибла на месте. Через некоторое время в больнице скончался пассажир Renault и ее шестилетний ребенок.

«Также с различными травмами госпитализированы пассажирка 1958 года рождения автомобиля Renault Logan и водитель автомобиля Nissan Vanette», — говорится в сообщении.

Недавно в Кемерово произошла смертельная авария с участием нескольких автомобилей. Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали четыре человека.