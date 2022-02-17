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Четверо детей остались без матери после пожара в Оби Новосибирской области

Происшествия
Четверо детей остались без матери после пожара в Оби Новосибирской области
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Обь, 17 февраля. Многодетная женщина стала жертвой пожара в городе Оби Новосибирской области. Трагедия произошла в минувшую среду в доме на улице Байдукова.

Горожане уже организовали сбор вещей для погорельцев. Пункт приема гуманитарной помощи находится в Комплексном Центре «Забота» на улице Чкалова.

У 31-летней женщины остались четверо детей, среди которых двое мальчиков и две девочки. Возраст девочек составляет четыре и восемь лет, а мальчиков — 11 и 17 лет.

«Срочно необходима помощь в сборе одежды и обуви для детей. Девочки четыре и восемь лет, мальчики 11 и 17 лет», — заявляют местные жители.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание началось в стене между кухней и тамбуром. Женщина пыталась спасти детей, из-за чего не успела выйти на улицу. Спасатели вытащили жительницу через окно, однако было уже слишком поздно.

Еще один смертельный пожар ранее произошел в Красноярском крае. Огонь охватил частный жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.

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