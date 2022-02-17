Рабочий погиб в результате падения с высоты на стройке в Новосибирске

Новосибирск, 17 февраля. Рабочий получил смертельные травмы в результате падения с большой высоты. Несчастный случай произошел на улице Гаранина в Новосибирске.

Погибшим является 53-летний мужчина, инцидент произошел в минувшую среду. На улице Гаранина ведется строительство нескольких зданий, на каком именно объекте работал погибший, не уточняется.

«По данному факту проводится проверка», — заявили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Похожая трагедия в начале февраля этого года произошла в Белгороде. Там погиб рабочий ООО «Эко-систем», который занимался монтажом на высоте без страховочного снаряжения.