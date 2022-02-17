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Рабочий погиб в результате падения с высоты на стройке в Новосибирске

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 05:47
Происшествия
Рабочий погиб в результате падения с высоты на стройке в Новосибирске
pixabay.com

Новосибирск, 17 февраля. Рабочий получил смертельные травмы в результате падения с большой высоты. Несчастный случай произошел на улице Гаранина в Новосибирске.

Погибшим является 53-летний мужчина, инцидент произошел в минувшую среду. На улице Гаранина ведется строительство нескольких зданий, на каком именно объекте работал погибший, не уточняется.

«По данному факту проводится проверка», — заявили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Похожая трагедия в начале февраля этого года произошла в Белгороде. Там погиб рабочий ООО «Эко-систем», который занимался монтажом на высоте без страховочного снаряжения.

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