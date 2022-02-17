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Семь домов в Октябрьском районе Новосибирска остались без холодной воды до утра

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 04:48
Происшествия
Семь домов в Октябрьском районе Новосибирска остались без холодной воды до утра
pixabay.com

Новосибирск, 17 февраля. Коммунальная авария оставила без холодной воды семь жилых домов на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска. Проблему планируется исправить лишь к утру.

Отключение воды произошло из-за аварии на трубопроводе. Инцидент затронул дома № 175, 177, 179, 181, 181/1, 185 и 185/1, уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Устранить проблему планируется утром четверга. Предположительно, холодная вода вернется в квартиры жителей в шесть часов утра.

Несколько дней назад авария на теплопроводе лишила отопления десятки домов и учреждений в Ленинском районе Новосибирска. Без тепла остались 53 многоквартирных дома, пять детских образовательных учреждений и две медицинские организации.

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новосибирская область водоснабжение коммунальная авария
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