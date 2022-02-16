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15-летний подросток пропал из реабилитационного центра в Новосибирске
Происшествия
15-летний подросток пропал из реабилитационного центра в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирск, 16 февраля. Из реабилитационного центра в Заельцовском районе пропал пятнадцатилетний подросток.

Местонахождение школьника неизвестно с 10 декабря. Полиция считает, из стационара он ушел самостоятельно около 17:45 по местному времени.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, у  пропавшего подростка яркая внешность — рыжие волосы и зеленые глаза, имеет среднее телосложение и выглядит на свой возраст. В день исчезновения был одет в красную куртку с синими вставками и синие спортивные штаны.

Полиция просит помощи в поиске трудного подростка, сообщить любую информацию можно по телефону 8-952-935-58-56. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее компания парней жестоко избила двух подростков на улице в Заельцовском районе, мальчишек бросали на снег и толпой пинали по лицу, спине и груди.

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