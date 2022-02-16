Бастрыкин поручил разобраться с массовым нападением собак на людей в Сибири

Новосибирск, 16 февраля. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственую проверку по факту массового нападения безнадзорных собак на жителей города Барабинска.

В 2021 году горожане пережили 13 нападений животных. Следователи считают, ситуация произошла из-за халатности специалистов МУП ЖКХ администрации города.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Бадулину А.Н. доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в региональном СКР.

В настоящее время большое количество бегающих стай и агрессивное поведение отдельных особей продолжают вызывать опасение у горожан. По словам депутата Барабинска Константина Терещенко, частично в проблеме виноваты сами жители, которые отпускают своих подопечных на самовыгул и прикармливают бездомных животных.

«Насколько мне известно, контракт на отлов заключен, и работа периодически проводится. Но этого недостаточно. Нужно привлекать к ответственности владельцев собак, которые отпускают их на улицу без присмотра. Часто это домашние животные на самовыгуле. Вторая проблема — юридическая коллизия, у города недостаточно полномочий, чтобы комплексно решить этот вопрос, мы зависим от районной власти и не можем в полной мере влиять на распределение бюджета», — прокомментировал ФАН Константин Терещенко.

По его словам, в городе большое количество не только собак, но и кошек, благодаря людям, которые из добрых побуждений прикармливают их возле мусорных площадок и теплотрасс. Впоследствии животные начинают защищать эту территорию, создавая угрозу населению.

Ранее из-за неблагоприятной обстановки с бродячими животными депутаты Приморского края в трех чтениях приняли законопроект, который вводит обязательную маркировку всех собак на территории региона.