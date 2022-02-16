Десятки нелегальных мигрантов задержаны в подпольном отеле в Новосибирске

Новосибирск, 16 февраля. Подпольная гостиница для нелегальных мигрантов раскрыта правоохранителями во время спецоперации в Ленинском районе. На месте задержаны порядка 30 граждан Узбекистана для выяснения законности их пребывания на территории России.

Незаконный гостиничный бизнес с укрывательством нелегалов был организован в частном секторе в нежилом здании по улице Клубная, 33. Ночлежка работала круглосуточно, за месяц проживания постояльцы платили по 3,5 тысячи рублей.

По сведению источника ФАН, к деятельности подпольной гостиницы может быть причастен 62-летний Рафаэль Сулейманов, председатель централизованной религиозной организации духовного управления мусульман города Новосибирска и Новосибирской области и руководитель исторической мечении «Ихлас». По свидетельству очевидцев, главный мусульманин города регулярно бывал по этому адресу. Задержанные постояльцы также заявили правоохранителям, что именно ему передавали деньги за проживание. Проводится проверка.

Здание было построено осенью 2011 года, в собственность оформлено в 2012-м. Имя главы мечети в документах не фигурирует, однако свидетели считают, строительство велось на деньги прихожан.

Рафаэль Сулейманов родился 28 июля 1959 ода в деревне Кульча Куйбышевского района Новосибирской области. До 2000 года работала деканом Российской академии предпринимательства, позже занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли и общественного питания, с 2012 по 2021 годы был главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Председателем ДУМ Новосибирска и области стал в 2020 году. В настоящее время возглавляет две местные религиозные организации мусульман «Ихлас» в Новосибирске и «Баракат» в деревне Казанке Колыванского района.

На момент публикации связаться с Рафаэлем Сулеймановым редакции не удалось.

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