Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 08:23
08:20
Общество
Гематолог Новицкий: быстрое оседание эритроцитов в крови может быть признаком рака
08:17
Политика
Депутат ФРГ Крах: нападение Киева на Донбасс может спровоцировать войну с Россией
08:16
Политика
NYT: США передислоцировали резидентуру ЦРУ из Киева
08:08
Общество
Эксперты OASH объяснили, как облегчить симптомы ПМС
08:00
Экономика
Нефть и золото потеряли в цене на фоне информационной разрядки вокруг Украины
07:46
Олимпийские игры 2022
Президент ОКР Поздняков заявил о готовности Валиевой к произвольной программе
07:43
Общество
Адвокат Шошина: дочь Владимира Конкина выпила почти две бутылки вина перед гибелью
07:42
Олимпийские игры 2022
Валиева будет участвовать в показательных выступлениях в случае завоевания медали
07:41
Происшествия
Жителя Новосибирска отправили в колонию за попытку дать взятку таможеннику
07:38
Происшествия
Кота в переноске выбросили с мусором в Новосибирске
Все новости

Жителя Новосибирска отправили в колонию за попытку дать взятку таможеннику

Происшествия
Жителя Новосибирска отправили в колонию за попытку дать взятку таможеннику
Прокуратура Республики Коми  / 

Новосибирск, 16 февраля. Жителя Новосибирска приговорили к девяти месяцам исправительной колонии и 40-тысячному штрафу за попытку подкупа начальника таможни.

Мужчина предложил взятку в размере 20 тысяч рублей начальнику таможенного поста Новосибирской таможни, чтобы вернуть задержанную партию продуктов и избежать санкций за их ввоз. Деньги он передал в салоне автомобиля на парковке возле торгового центра «Континент», после чего был задержан сотрудниками службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления.

Ранее Сотрудники МВД и ФСБ выявили факт коррупции в Северо-Западном таможенном управлении. По подозрению в получении взятки в 1,68 млн рублей от генерального директора коммерческой организации задержан один из таможенников.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жителя Новосибирска отправили в колонию за попытку дать взятку таможеннику
таможня новосибирск взятка
Комментировать