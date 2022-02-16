Жителя Новосибирска отправили в колонию за попытку дать взятку таможеннику

Новосибирск, 16 февраля. Жителя Новосибирска приговорили к девяти месяцам исправительной колонии и 40-тысячному штрафу за попытку подкупа начальника таможни.

Мужчина предложил взятку в размере 20 тысяч рублей начальнику таможенного поста Новосибирской таможни, чтобы вернуть задержанную партию продуктов и избежать санкций за их ввоз. Деньги он передал в салоне автомобиля на парковке возле торгового центра «Континент», после чего был задержан сотрудниками службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления.

Ранее Сотрудники МВД и ФСБ выявили факт коррупции в Северо-Западном таможенном управлении. По подозрению в получении взятки в 1,68 млн рублей от генерального директора коммерческой организации задержан один из таможенников.