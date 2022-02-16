Кота в переноске выбросили с мусором в Новосибирске

Новосибирск, 16 февраля. Жители микрорайона «Чистая слобода» нашли выброшенного кота на мусорной площадке. Животное было заперто в сумке-переноске.

Сумку, в которой сидел пушистый белый кот, увидела молодая женщина и подобрала, а после пристроила в добрые руки.

Происшествие вызвало общественный резонанс. По камерам наружного наблюдения зоозащитники выяснили, в опасности животное оставил водитель белого универсала Kia. Мужчина сначала пытался пристроить кота компании подростков, но их предложение незнакомца не заинтересовало, и сумка с живым существом отправилась из багажника автомобиля прямиком в мусор. Видео опубликовано в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Наш дом Чистая Слобода (Новосибирск)».

Ранее новосибирские зоозащитники нашли замерзший труп бойцовой собаки, привязанный к бетонной опоре. Замерзший стаффордширский терьер лежал на въезде в садовое общество микрорайона МЖК в Октябрьском районе.