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Из торгово-развлекательного центра эвакуировали людей в Новосибирске
Происшествия
Из торгово-развлекательного центра эвакуировали людей в Новосибирске
vk.com/Инцидент Новосибирск  / 

Новосибирск, 15 февраля. Персонал и посетителей торгово-развлекательного центра «Голден Парк» эвакуировали из здания в Калининском районе.

На месте работают представители различных экстренных служб. Очевидцы сообщают, проверка длится более часа, сотрудники торговых точек остаются на улице.

Причина эвакуации уточняется. Пожара и задымления на территории объекта нет, сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее из-за ложных сообщений о минировании в Новосибирске были эвакуированы образовательные учреждения и торговые организации. Специальные службы обследовали все здания на предмет обнаружения взрывных устройств, угрозы не обнаружили.

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