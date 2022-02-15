Из торгово-развлекательного центра эвакуировали людей в Новосибирске

Новосибирск, 15 февраля. Персонал и посетителей торгово-развлекательного центра «Голден Парк» эвакуировали из здания в Калининском районе.

На месте работают представители различных экстренных служб. Очевидцы сообщают, проверка длится более часа, сотрудники торговых точек остаются на улице.

Причина эвакуации уточняется. Пожара и задымления на территории объекта нет, сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее из-за ложных сообщений о минировании в Новосибирске были эвакуированы образовательные учреждения и торговые организации. Специальные службы обследовали все здания на предмет обнаружения взрывных устройств, угрозы не обнаружили.