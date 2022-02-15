Художник Ушаков объяснил, почему изобразил герб Новосибирска в виде мусорного бака

Новосибирск, 15 февраля. Новосибирский художник Юрий Ушаков нарисовал на холсте карикатурный герб города в виде мусорного бака с крысами, голубем и костылями. Картина выполнена акриловыми красками на холсте размером 60*60 см.
«Я очень люблю наш город, но он искалечен точечной застройкой, мусором, неприятными запахами и серым цветом. Мои друзья из других мест по приезду очень удивляются, что третий по величине мегаполис страны оказывается таким серым, мрачным и грязным. Проблема обсуждается повсеместно», — прокомментировал ФАН Юрий Ушаков.
Ранее власти Новосибирска оказались в центре скандала из-за голосования по выбору претендентов на звание талисмана Новогодней столицы России. Недовольные состоянием города жители предпочли всем кандидатам орангутанга Бату, и организаторам пришлось прервать процедуру.