Художник Ушаков объяснил, почему изобразил герб Новосибирска в виде мусорного бака

Новосибирск, 15 февраля. Новосибирский художник Юрий Ушаков нарисовал на холсте карикатурный герб города в виде мусорного бака с крысами, голубем и костылями. Картина выполнена акриловыми красками на холсте размером 60*60 см.

«Я очень люблю наш город, но он искалечен точечной застройкой, мусором, неприятными запахами и серым цветом. Мои друзья из других мест по приезду очень удивляются, что третий по величине мегаполис страны оказывается таким серым, мрачным и грязным. Проблема обсуждается повсеместно», — прокомментировал ФАН Юрий Ушаков.

Prt Scr facebook.com / Юрий Ушаков

Идея изобразить герб Новосибирска в виде мусорного бака пришла сама собой, когда художник в собственном дворе в Заельцовском районе увидел переполненный контейнер, вокруг которого копошились десятки крыс, голуби и валялся мусор. Костыли на холсте — символ беспощадного гололеда, из-за которого сотни горожан ежегодно получают различные травмы. Собеседник ФАН отметил, что в прошлом году сам стал жертвой наледи и разбил при падении голову.

Ранее власти Новосибирска оказались в центре скандала из-за голосования по выбору претендентов на звание талисмана Новогодней столицы России. Недовольные состоянием города жители предпочли всем кандидатам орангутанга Бату, и организаторам пришлось прервать процедуру.