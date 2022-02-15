Экс-руководители ПАО «Тяжстанкогидропресс» задержаны в Новосибирске по делу о хищении 200 млн

Новосибирск, 15 февраля. Бывшие топ-менеджеры ПАО «Тяжстанкогидропресс» задержаны по подозрению в хищении имущества предприятия на сумму свыше 200 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении главного акционера Николая Степакина и бывшего директора завода Виктора Арановского.

По данным управления ФСБ по региону, задержанные в период с 2016 по 2020 годы без ведома акционеров и членов Совета директоров завода по заведомо заниженной стоимости продали здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доли в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью. Стоимость недвижимости превышала 200 млн рублей.

Меру пресечения задержанным суд вынесет сегодня, правоохранители проверяют их на причастность к дополнительным эпизодам преступлений с собственностью предприятия.

Весной прошлого года представители МВД выявили в деятельности Степакина признаки двух уголовных преступлений по мошенничеству и преднамеренному банкротству. С февраля 2017 года подконтрольное ему ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» приобрел контрольный пакет акций завода и, оформив его поручителем, получило кредит на сумму 750 млн рублей, после чего обанкротилось. В счет погашения долгов «Стиллайн» конкурсный управляющий начал реализовывать имущество ПАО.