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Бизнесменов из Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с тюльпанами
Происшествия
Бизнесменов из Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с тюльпанами
pixabay.com  /  kazac-maksim

Новосибирск, 15 февраля. Подозреваемых в межрегиональном мошенничестве с тюльпанами двух предпринимателей задержали новосибирские правоохранители.

Имея в Новосибирске собственный цветочный бизнес, двое мужчин 29 и 36 лет разместили несколько сотен объявлений в разных регионах России о продаже оптовых партий тюльпанов по ценам ниже рыночных. Покупателям предлагались выгодные условия покупки и быстрой доставки в любую точку страны при условии 50% предоплаты. Заказчикам высылали фиктивный договор на оказание услуг, оформленный на подставных лиц. После перевода денежных средств, с ними переставали выходить на связь, избавляясь от сим-карт.

«По адресам проживания, а также в офисе соучастников были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и компьютерная техника. Установлено, что ранее злоумышленники были судимы за мошенничество и имущественные преступления», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Жертвами новосибирских «цветочников» стали жители Краснодарского края, Челябинска, Екатеринбурга, Барнаула, Хабаровска, Ростова и Омска. Предварительная сумма ущерба по семи эпизодам составила более 250 тысяч рублей. Полный круг потерпевших устанавливается.

Ранее в Новосибирске начался суд над организованной группой мошенников за торговлю несуществующими земельными участками в черте города, на фиктивных продажах они заработали 13,5 млн рублей, жертвами обмана стали 28 человек.

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