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Власти Новосибирска заявили о поэтапной отмене COVID-ограничений
Общество
Власти Новосибирска заявили о поэтапной отмене COVID-ограничений
Невские Новости  /  Сергей Борода

Новосибирск, 15 февраля. Правительство Новосибирской области готовится к поэтапной отмене ранее введенных ограничений, связанных с пятой волной пандемии коронавируса.

Процесс постепенного смягчения ограничений начнется с отмены общего карантина в системе образования, в начале следующей недели все классы вернутся к обычной форме обучения. Руководителям всех ведомств поручено брать установку на ослабление коронавирусного режима.

Пик заболеваний регион должен пройти на этой неделе, медики уже фиксируют спад обращений жителей по коронавирусной инфекции. Вместо традиционных 30 тысяч ежедневных обращений 14 февраля колл-центры обработали всего порядка 20 тысяч звонков. Зафиксировано снижение темпов прироста заболевания у всех возрастных категорий населения.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что для снижения уровня заболеваемости коллективный иммунитет к штамму коронавируса «Омикрон» в России должен достигать 90%, на 11 февраля он составил 61,9%.

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коронавирус ограничения covid-19 правительство новосибирской области
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