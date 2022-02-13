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Прохожие случайно нашли человеческий скелет на месте снесенных гаражей в Новосибирске

Происшествия
Прохожие случайно нашли человеческий скелет на месте снесенных гаражей в Новосибирске
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Новосибирск, 13 февраля. Страшную находку обнаружили прохожие. На улице Оловозаводская, где снесли гаражи, в куче мусора лежали человеческие останки.

Согласно информации источника в правоохранительных органах, скелет мог принадлежать мужчине. К месту обнаружения останков выехали спецслужбы Новосибирска. Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

«После того как на улице Оловозаводская снесли гаражи, там образовалась некая стихийная свалка. И в кучах мусора и обломков прохожие нашли уже мумифицированные человеческие останки», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

На днях труп мужчины обнаружили на площади Мира в Ярославле. Как рассказала одна из местных жительниц, на теле не было одежды и все в крови. По неподтвержденной версии, погибший мог заработать несовместимые с жизнью травмы после драки.

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