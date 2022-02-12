Бытовой вагончик сгорел на скандальной стройке дома в центре Новосибирска

Новосибирск, 12 февраля. Пожар произошел на строительной площадке в центре Железнодорожного района.

Инцидент произошел рано утром на улице Красноярской, 132. На этом месте плотной застройки возводится многоэтажный кирпичный дом. В ГУ МЧС России ФАН рассказали, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

«Горел металлический вагончик, в течение 16 минут открытое горение ликвидировано. Внутри вагончика огнем повреждены вещи и обшивка на общей площади 15 кв.м. Пострадавших нет. Реагировали 9 человек и 3 единицы техники», — сообщили ФАН в ведомстве.

Жильцы по соседству неоднократно жаловались на застройщика из-за нарушения закона о тишине и остаются недовольны близким расстоянием между жилыми зданиями и строительной площадкой.

Ранее в частном доме под Новосибирском из-за неисправного печного оборудования в огне погибли двое мужчин, еще один человек сумел спастись, но получил серьезные ожоги.