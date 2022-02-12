Иск на 1,5 млн рублей предъявлен новосибирским полицейским за убийство 13 косуль

Новосибирск, 12 февраля. Прокуратура Венгеровского района потребовала в суде взыскать с полицейских более 1,5 млн рублей компенсации за незаконную добычу 13 сибирских косуль.

Ущерб в пользу государства в сумме 1 560 000 рублей должны будут выплатить солидарно трое браконьеров, пойманных в охотничьих угодьях на территории Венгеровского района 31 января. Двое фигурантов оказались участковыми уполномоченными местной полиции, третий — их приятель. Организованная группа охотилась на снегоходах во время действия запрета на охоту.

«Для обеспечения исполнения гражданского иска суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество полицейских, в том числе автомобили и охотничьи ружья, запретив ими распоряжаться», — рассказали в прокуратуре региона.

Ранее виновным в браконьерстве был признан глава Убинского района Олег Конюк, принимавший участие в незаконной VIP-охоте на лосей в местном охотхозяйстве. Суд назначил ему и еще трем фигурантам штраф в размере 800 тысяч рублей каждому, а также установил двухлетний запрет на охоту.