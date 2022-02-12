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Убийцу с новосибирского пляжа хотят поместить в психбольницу
Происшествия
Убийцу с новосибирского пляжа хотят поместить в психбольницу
shutterstock.com  /  diy13

Новосибирск, 12 февраля. Подозреваемого в жестоком убийстве мужчины на пляже в Новосибирской области жителя Кузбасса хотят отправить на принудительное психиатрическое лечение.

С мнением следователя о помещении 60-летнего жителя Кемеровской области в психиатрическую лечебницу согласилась прокуратура.

Мужчина зарезал своего приятеля во время отдыха на берегу Оби в Болотнинском районе летом прошлого года. Эксперты насчитали на теле убитого 32 ножевых ранения. Причиной нападения стали личные неприязненные отношения на почве алкогольного опьянения.

Уголовное дело расследовалось по п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ — убийство, совершенное с особой жестокостью, и будет рассмотрено в Новосибирском областном суде.

Ранее в суд передано уголовное дело 33-летнего мужчины без определенного места жительства, бездомного обвиняют в изнасиловании 21-летней девушки в Кировском районе осенью 2021 года.

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