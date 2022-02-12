Пять приютов для безнадзорных животных планируют построить в Новосибирске за пять лет

Новосибирск, 12 февраля. Пять дополнительных приютов для безнадзорных животных межрегионального значения планируют построить в Новосибирске к 2027 году.

Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил начальник отдела государственного надзора в сфере обращения с животными регионального управления ветеринарии Александр Замиралов. По его словам, региональные специалисты разработали дорожную карту на ближайшие пять лет, идут расчеты по выделению финансовых средств, примерно, на пять зверинцев.

Известно, что первый приют появится в левобережной части Новосибирска, где под его строительство зарезервирован земельный участок. Ведется разработка технического задания на проектирование. Помимо приюта на его месте будет создан комплексный центр по проблеме безнадзорных животных, где будут проводиться выставки животных, лекции и беседы для населения.

По официальным данным, в регионе насчитывается около 15 тысяч безнадзорных животных.

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