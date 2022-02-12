Новосибирский зоопарк снял ролик об орангутангах Бату и Мишель после отмены выборов

Новосибирск, 12 февраля. Шуточный видеоролик, посвященной семейной паре орангутангов Мишель и Бату, а также его участию в голосовании за символ новогодней столицы Новосибирска, сняли сотрудники зоопарка имени Ростислава Шило.

В коротком видео показан обычный день из жизни любимцев публики и их истинное отношение к голосованию в виде атрибутов победителя — книги по психологии, кейсу и деловому костюму. Все предметы были изучены на предмет пищи и брошены.

«Мы раскрыли секрет Бату! Все просто — за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В случае с Бату — это наша невероятная Мишель», — прокомментировали видео в сообществе зверинца.

Орангутаны стали частью коллекции новосибирского зоопарка в 2008 году. Бату 1999 года рождения был доставлен из Чехии и всегда отличался хорошим умом. Специалисты считают, эти качества он унаследовал от своей матери, про которую в чешском зоопарке рассказывают много историй.

«Наш Бату тоже выдумщик и потому любимец публики. Именно он придумал, как можно, находясь в летнем вольере за стеклом с верхней, зарешеченной частью, выпрашивать у посетителей еду. Он стал спускать людям веревки, чтобы они привязывали туда угощения, а потом с ловкостью рыбака сматывал эти «удочки» и оценивал улов. Сотрудники зоопарка не разрешают кормить животных, поэтому «удочки» у Бату изымаются. Зная это, при их появлении, Бату стал прятать веревки», — рассказали в зоопарке.

Мишель родилась 8 июня 2009 года в Московском зоопарке. В Новосибирск ее привезли в восьмилетнем возрасте, в 2017 году.

Месяц назад сотрудники зоопарка выступили с инициативой выбрать претендентов на звание талисмана Новогодней столицы России, Бату стал одним из кандидатов, а к финалу стал самым популярным участником. Но из-за негативного политического окраса, инициаторы конкурса попросили его отменить. Пользователи социальных сетей, блогеры и политики стали использовать изображение Бату в качестве мема.