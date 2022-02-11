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Мужчина насмерть разбился при падении с высоты на глазах у прохожих в Новосибирске
Происшествия
Мужчина насмерть разбился при падении с высоты на глазах у прохожих в Новосибирске
vk.com| Ключ-Камышенское плато | Новосибирск  /  Юлия Родчина

Новосибирск, 11 февраля. Мужчина упал с высоты многоэтажного дома и чуть не раздавил женщину с ребенком в Октябрьском районе.

Инцидент произошел днем на улице Ключ-Камышенское Плато возле входа в отделение «Почты России». Падение человека произошло на глазах многочисленных прохожих и едва не покалечило мать с ребенком, которые направлялись в здание. Признаков жизни мужчина не подавал, был одет в верхнюю одежду. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее молодой мужчина погиб в результате падения с высоты многоэтажного жилого дома в Калининском районе. Его тело было найдено жильцами спустя несколько часов после происшествия.

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