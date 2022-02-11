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Власти Новосибирска ввели режим самоизоляции для жителей старше 60 лет
Общество
Власти Новосибирска ввели режим самоизоляции для жителей старше 60 лет
Невские Новости  /  Сергей Борода

Новосибирск, 11 февраля. Губернатор Новосибирской области подписал постановление о введении в регионе режима самоизоляции для граждан старше 60 лет, не болевших коронавирусной инфекцией и не прошедших вакцинацию против COVID-19.

Пожилым жителям региона рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест скопления людей и не участвовать в массовых мероприятиях. Ограничения не касаются тех, кто перенес заболевание в последние полгода или прошел полный курс вакцинации против коронавируса.

Ранее данная мера касалась непривитых людей старше 65 лет.

Документ опубликован на сайте правительства региона.

Ранее исследователи из Нью-Йорка обнаружили в сточных городских водах потенциальный новый вариант коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, который напоминает омикрон-штамм.

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новосибирская область коронавирус самоизоляция вакцинация против COVID-19
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