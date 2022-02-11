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Два человека погибли при пожаре частного дома под Новосибирском
Происшествия
Два человека погибли при пожаре частного дома под Новосибирском
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 11 февраля. Тела двух мужчин обнаружены спасателями при разборе завалов после крупного пожара в частном жилом доме в селе Новоабышево Тогучинского района. Личности погибших устанавливают, региональным СКР организовано проведение проверки.

Трагическое происшествие произошло утром, в 07:54 по местному времени, есть выживший. Один мужчина сумел выбраться из горящего строения до приезда спасателей, у него диагностированы серьезные ожоги.

«Пожар на площади около 200 квадратных метров был локализован огнеборцами в 08:26, спустя еще 21 минуту удалось ликвидировать открытое горение. В доме пожарные обнаружили двух погибших, данные которых устанавливаются следственными и правоохранительными органами. Работы по проливке и разборке сгоревших конструкций продолжаются. Всего на месте вызова работают 12 человек личного состава, которые задействовали для пожаротушения 5 единиц техники», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Два человека погибли при пожаре частного дома под Новосибирском
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
В региональном СКР считают, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее новосибирские огнеборцы спасли из огня пожилую жительницу Заельцовского района. Женщина 1936 года рождения оказалась одна в плотно задымленной квартире и получила отравление продуктами горения.

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