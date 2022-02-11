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Пьяные дебоширы избили полицейских в подъезде дома в Новосибирской области
Происшествия
Пьяные дебоширы избили полицейских в подъезде дома в Новосибирской области
pixabay.com  / 

Новосибирск, 11 февраля. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти возбуждено в Новосибирской области по факту нападения на полицейских в подъезде жилого дома.

Инцидент произошел в городе Татарске, наряд полиции выехал на экстренный вызов местной жительницы. Женщина попросила помощи в усмирении ее пьяного мужа, устроившего дома скандал.

В подъезде дома на сотрудники патрульно-постовой службы напали двое нетрезвых мужчин в возрасте 25 и 45 лет, завязалась драка, в результате которой дебоширов задержали и доставили в отдел полиции.

«Татарским межрайонным СО СУ СК Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти»», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее на Кубани 32-летний житель Кущевского района получил три года колонии за попытку задушить инспектора ДПС. Драма с нападением на полицейского разыгралась во время проверки водительских документов.

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