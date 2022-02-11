86-летнюю женщину спасли из горящей квартиры в Новосибирске

Новосибирск, 11 февраля. Новосибирские огнеборцы спасли из огня пожилую жительницу Заельцовского района. Одинокую 86-летнюю женщину нашли в задымленной комнате во время пожара в ее квартире.

Инцидент произошел накануне вечером в жилом девятиэтажном многоквартирном доме по улице Кропоткина. Сообщение поступило в службу спасения в 20:28 по местному времени. К прибытию пожарных квартира на шестом этаже была полностью заполнена дымом.

«В ходе разведки сотрудники МЧС России в задымленной комнате обнаружили и спасли женщину 1936 года рождения. После чего бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пенсионерку в лечебное учреждение с отравлением продуктами горения», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по региону.

По предварительной версии, причиной происшествия стало короткое замыкание электрического выключателя в коридоре. Отсюда огонь перешел на кухню и уничтожил домашние вещи на площади 10 квадратных метров.

Ранее в Заельцовском районе сгорел частный приют для бездомных собак «Сибирский алабай», в огне погибло четыре животных. По подозрению в поджоге задержан один из сотрудников приюта.