Десятки домов остались без отопления в Новосибирске из-за аварии на теплотрассе

Новосибирск, 11 февраля. Десятки многоквартирных домов, детские сады и больницы отключили от теплоснабжения из-за аварии на теплопроводе в Ленинском районе.

Как сообщили в «Сибирской генерирующей компания», ночью рабочие обнаружили дефект на тепломагистрали по улице Широкой. В контуре отключения оказались 53 многоквартирных дома, пять детских образовательных учреждений и две медицинские организации.

«Из-за повреждения трубопровода на Широкой отключен ресурс у домов на улицах Киевская, Новосибирская, Пархоменко, Станционная, Широкая. У ряда других домов левого берега ночью были снижены параметры теплоснабжения, к 2:40 ночи их восстановили», — прокомментировали в пресс-службе коммунального предприятия.

Новосибирск остается во власти холодного атмосферного циклона. По информации главного управления МЧС России по Новосибирской области, ночью температура воздуха в регионе достигала -22, -27°С, местами до -32°С, -37°С.

С начала февраля это уже третий порыв в системе обеспечения жизнедеятельности города. 5 февраля в Ленинском районе по причине дефекта запорной арматуры в тепловой камере произошло аварийное отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения в трех многоквартирных жилых домах. Девятого февраля в Центральном и Дзержинском районах из-за аварии на водоводе МУП «Горводоканал» без водоснабжения оказались 452 человека, проживающие в шести многоквартирных и четырех частных жилых домах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам средства на модернизацию системы ЖКХ. В 2022 году на эти цели будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет — до 150 млрд. Средства поступят из Фонда национального благосостояния.