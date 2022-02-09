Проведение массовых мероприятий запретили в Новосибирской области

Новосибирск, 9 февраля. Жителям Новосибирской области запретили проводить и посещать массовые мероприятия. Соответствующее постановление обнародовало правительство региона из-за волны заражений коронавирусом.

Документ с ограничениями подписал исполняющий обязанности губернатора НСО Владимир Знатков, так как Андрей Травников находится на карантине из-за заболевания COVID-19. Власти региона также ввели QR-коды для проживающих в гостиницах и распорядились перевести на удаленку минимум 30% работников.

Все массовые и публичные мероприятия в Новосибирской области временно отменены в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации. Допускаются только официально разрешенные празднования на открытых площадках.

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«Кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России», — говорится в сообщении.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее заразился коронавирусом. Глава региона сообщил, что будет продолжать работать из дома.