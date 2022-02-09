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Новосибирский губернатор Андрей Травников заразился коронавирусом

Общество
Новосибирский губернатор Андрей Травников заразился коронавирусом
nso.ru  /  Пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирск, 9 февраля. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сам чиновник написал на своей странице в Facebook.

Травников решил сдать ПЦР-тест после внезапно поднявшейся температуры тела. Все общественные мероприятия с его участием временно отменены. По словам губернатора, сейчас он чувствует себя нормально и продолжит выполнять свои рабочие обязанности из дома.

«Добрый день, друзья! Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя», — говорится в сообщении.

COVID-19 ранее обнаружили у российского постпреда при ООН Василия Небензи. Сейчас дипломат находится на самоизоляции, после которой вернется к очному формату работы.

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