Орнитолог Шнайдер сфотографировала белого горностая-воришку в Новосибирске

Новосибирск, 8 февраля. Белоснежный дикий горностай попал в фотоловушку научного руководителя «Центра реабилитации диких животных» в Новосибирске Елены Шнайдер. Зверек обворовал уличный морозильник с мышами, предназначенный для больных птиц.

Орнитолог заметила следы горностая и останки грызунов у кормушки. Специалист решила проверить свою догадку и установила камеру, которая и запечатлела зверька, передает «НГС».

«Поставила фотоловушку и сфотографировала чудесного горностая в зимнем меху! Хороший сосед пришел... У нас есть колонок, хорек, куница и соболь иногда заходят. Натуралисты их видят иногда, когда наблюдают много за птицами в окрестностях Новосибирска, то встречают», — рассказала орнитолог.

Жители Новосибирска за последние несколько лет видели горностаев минимум три раза. В основном они появляются в районе Ботанического сада, Академгородка, Новомарусино и Экспоцентра.

Сотрудники заповедника «Бастак» в Биробиджане ранее запечатлели прогуливающуюся тигрицу Золушку. Хищницу выпустили на волю в 2013 году после реабилитации. Люди спасли животное от истощения и холода в тайге.