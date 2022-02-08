Осужденного за халатность директора новосибирской спортшколы обязали возместить 4,2 млн рублей

Новосибирск, 8 февраля. Барабинский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о халатности директора Детско-юношеской спортивной школы Убинского района Камиля Мухаметзянова и обязал его возместить причиненный местному бюджету ущерб в размере свыше 4,2 млн рублей.

В основу уголовного дела лег муниципальный контракт на покупку здания для лыжной базы по завышенной стоимости.

Готовый объект в виде нежилого одноэтажного модульного здания со стенами из сэндвич-панелей приобрели в марте 2019 года за 10 млн рублей. Стоимость одного квадратного метра равнялась 50 тысячам рублей. На тот момент рыночная стоимость строительства квадратного метра аналогичных нежилых зданий составляла в Убинском 25–26,7 тыс. руб. Это выяснил независимый эксперт, привлеченный органами следствия. Он установил, что реальная стоимость здания должна была быть чуть ли не вдвое меньше — 5 752 000 рублей.

«Своими действиями (бездействием) К. Ю. Мухаметзянов совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 293 УК РФ, — халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба», — говорится в приговоре суда (копия имеется в распоряжении редакции ФАН).

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и тут же его отменил ввиду истечения сроков давности, оказалось, что с момента совершения сомнительной сделки истекло два года. Однако судья полностью удовлетворил гражданский иск прокурора Убинского района о взыскании с подсудимого в доход местной администрации 4 248 000 рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

В настоящее время денежные средства не возвращены, на имущество осужденного наложен арест. Решение суда в законную силу не вступило. Мухаметзянов не признает себя виновным, поскольку считает, фактически закупочной процедурой руководили другие люди — специалисты администрации района, он лишь подписывал бумаги, причин не доверять им не было.

На должность директора детской спортивной школы Камиль Мухаметзянов назначен в сентябре 2011 года главой Убинского района Олегом Конюком, неоднократно судимым по различным уголовным преступлениям. Недавно суд оштрафовал чиновника на 800 тысяч рублей за незаконную охоту на лосей.