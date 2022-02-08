Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 13:04
13:01
Общество
Густой туман в Петербурге привел к задержке четырех рейсов из Пулково
12:59
Происшествия
МВД Нидерландов просят проверить нацистские лозунги на матче РФ — Украина по мини-футболу
12:56
Спорт
Сборная России по футболу проведет июньские матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»
12:56
Политика
Аналитик Скаршевский раскрыл «План Б» Зеленского по Донбассу
12:53
Олимпийские игры 2022
Сноубордист Вик Уайлд расплакался после бронзы на Олимпиаде в Пекине
12:53
Спорт
Трусова и Щербакова против Валиевой: скандал или спортивное соперничество
12:52
Армия
Минобороны РФ сформирует мобильный резерв ПВО на южном стратегическом направлении
12:51
Происшествия
Пожизненно приговоренного маньяка-милиционера осудили в Петербурге по новому эпизоду
12:50
Общество
Весной этого года в Истре откроется многофункциональная больница
12:47
Общество
Эфир: как пандемия коронавируса повлияла на индустрию красоты и благотворительность
Все новости

Жителя Тувы на Land Cruiser задержали в Новосибирске с крупной партией наркотиков
Происшествия
Жителя Тувы на Land Cruiser задержали в Новосибирске с крупной партией наркотиков
ugolovka.com  / 

Новосибирск, 8 февраля. Двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере задержала новосибирская полиция в Заельцовском и Калининском районах.

Один из подозреваемых — 36-летний житель республики Тывы. Мужчину задержали возле жилого дома по улице Дуси Ковальчук. В салоне его  автомобиля Toyota Land Cruiser  оперативники обнаружили и изъяли пакеты с веществом растительного происхождения массой более 600 граммов.

Вторым фигурантом оказался задержанный в этот же день в Калининском районе 46-летний местный житель. В его машине Toyota Corolla обнаружены свертки с аналогичным веществом массой более 10 граммов. Изъятые наркотические вещества он приобрел у ранее задержанного тувинца для дальнейшего сбыта.

«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данных преступлений санкции статей предусматривают наказание до двадцати лет лишения свободы. В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее 26-летнего торговца синтетическими наркотиками поймали полицейские в лесополосе Заельцовского района, наркосбытчик попался во время оборудования тайника с запрещенными веществами.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жителя Тувы на Land Cruiser задержали в Новосибирске с крупной партией наркотиков
новосибирск гашиш наркоторговля сбыт наркотиков
Комментировать