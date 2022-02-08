Жителя Тувы на Land Cruiser задержали в Новосибирске с крупной партией наркотиков

Новосибирск, 8 февраля. Двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере задержала новосибирская полиция в Заельцовском и Калининском районах.

Один из подозреваемых — 36-летний житель республики Тывы. Мужчину задержали возле жилого дома по улице Дуси Ковальчук. В салоне его автомобиля Toyota Land Cruiser оперативники обнаружили и изъяли пакеты с веществом растительного происхождения массой более 600 граммов.

Вторым фигурантом оказался задержанный в этот же день в Калининском районе 46-летний местный житель. В его машине Toyota Corolla обнаружены свертки с аналогичным веществом массой более 10 граммов. Изъятые наркотические вещества он приобрел у ранее задержанного тувинца для дальнейшего сбыта.

«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данных преступлений санкции статей предусматривают наказание до двадцати лет лишения свободы. В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее 26-летнего торговца синтетическими наркотиками поймали полицейские в лесополосе Заельцовского района, наркосбытчик попался во время оборудования тайника с запрещенными веществами.