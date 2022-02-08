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Водитель такси сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Новосибирске
Происшествия
Водитель такси сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция города Новосибирска

Новосибирск, 8 февраля. 22-летняя женщина с пятилетним ребенком пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Первомайском районе.

Мать с сыном увезли с травмами на карете скорой медицинской помощи после наезда Kia Rio, брендированного популярным сервисом такси. ДТП произошло в полдень на регулируемом пешеходном переходе у дома №134 на улице Героев Революции. За рулем автомобиля находился мужчина 1977 года рождения.

«В результате ДТП пешеходов с травмами доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также травмы пострадавших», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

Ранее пассажирка такси пострадала в дорожной аварии с пьяным водителем в Октябрьском районе. Женщина находилась на заднем сидении автомобиля и получила многочисленные травмы головы и тела, со стороны водителя сработали подушки безопасности, он не пострадал. 

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