Частный приют для алабаев сгорел в Новосибирске, погибли четыре собаки

Новосибирск, 8 февраля. Пожар в частном приюте «Сибирский алабай» унес жизни нескольких собак, владельцы заявили о поджоге. Возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло на улице 2-я Светлановская в Заельцовском районе поздно вечером 7 февраля. Огонь охватил деревянную пристройку частного дома, в котором располагался приют для животных. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось чуть больше получаса, из горящих помещений эвакуировали три газовых баллона. Погибли четыре собаки. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

По подозрению в поджоге полицией задержан работник приюта.

«На месте задержан 46-летний местный житель, который проживал и работал на территории приюта. Он пояснил, что в результате конфликта с руководителем организации совершил поджог одного из строений, находящихся на территории. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества».

Ранее 57-летний мужчина погиб при пожаре дома из-за неисправного электрообогревателя в Карасукском районе. Это седьмая смерть в пожаре, произошедшая в регионе за одну неделю, с 31 января по 6 февраля.