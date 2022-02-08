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В Новосибирске судят мошенников за торговлю несуществующими участками земли
Происшествия
В Новосибирске судят мошенников за торговлю несуществующими участками земли
komi.sledcom.ru  / 

Новосибирск, 8 февраля. Группа мошенников предстанет перед судом за торговлю несуществующими земельными участками в Новосибирске, на фиктивных продажах они заработали 13,5 млн рублей, жертвами обмана стали 28 человек.

Фигурантами уголовного дела о мошенничестве оказались трое жителей города Новосибирска — мужчина и две женщины в возрасте 41, 45 и 53 лет. Всем троим предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, совершенное организованной группой».

По данным следствия, участники преступной группы были сотрудниками юридической фирмы. С марта 2019 года по июль 2021-го они продавали своим клиентам фиктивные земельные участки в разных районах города. Горожанам рассказывали про блат в госструктурах и предлагали заключать договоры на землю по привлекательным ценам. Далее мошенники готовили поддельные заявления в государственную структуру на приобретение земли, а после заключения сделки и оплаты предоставляли поддельные квитанции.

После совершенных сделок никто из обманутых покупателей не мог связаться с представителями компании. Полученными доходами от незаконной деятельности распоряжался организатор группы, распределяя выручку между участниками по своему усмотрению.

«В отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще две участницы группы находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий в отношении бывшего заместителя территориального отдела новосибирской полиции. Экс-правоохранитель использовал служебное положение для сокрытия преступлений и освобождения нарушителей от административной ответственности. В числе прочего его подозревают в обмане торговой организации на 11 тысяч рублей и сокрытии факта стрельбы с пострадавшим.

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новосибирск земля мошенничество обман
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